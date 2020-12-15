Льготные кредиты от АО «МСП Банк» доступны для приоритетных групп предпринимателей Ленобласти

Автор: Кира Нагорная
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Предприниматели «серебряного» возраста, женщины-предприниматели, люди с ограниченными возможностями могут получить кредиты по льготным ставкам от МСП Банка.

В рамках государственной программы финансовой поддержки МСП банк предлагает
специальные условия для граждан в возрасте от 45 до 65 лет — кредит «Серебряный бизнес». «Серебряный бизнес» — это отличная возможность взять до 10 млн рублей на срок до 36 месяцев под 8% годовых. Кредит может быть предоставлен как индивидуальным предпринимателям, так и юридическим лицам, при условии, что их руководитель является гражданином России в возрасте от 45 лет до 65 лет, и ему принадлежит 50% или более долей в уставном капитале компании.

Также льготные условия по кредитам в МСП Банке предоставляются женщинам –
индивидуальным предпринимателям или компаниям, руководителем или
владельцами которых (50 % или более долей в УК) является женщина с
российским гражданством. Для них доступны кредиты от 1 млн рублей по
программам «Инвестиционное кредитование» и «Оборотное кредитование»
по ставке от 8 % годовых.

Деньги могут быть направлены на пополнение оборотных средств, покрытие текущих расходов, на приобретение расходных материалов, выплату заработной платы и прочие платежи.

Подробнее об условиях кредитования можно узнать в Центре кредитно-
инвестиционной поддержки на базе Фонда поддержки предпринимательства
Ленобласти. Специалисты Центра не только проконсультируют, но и окажут содействие при подготовке документов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, у Фонда есть программа займов для приоритетных направлений бизнеса, а также для женщин-предпринимателей и бизнесменов «серебряного» возраста. Микрозаймы — финансовая поддержка в размере от 50 тысяч рублей до 5 миллионов рублей предоставляется Фондом на срок до 3 лет по льготным ставкам. В период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации — на срок до 2 лет.

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