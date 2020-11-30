В Петербурге увеличивается спрос на электромобили

Северная столица оказалась в десятке лидеров страны по количеству экологического транспорта. За 2020 год число водителей электромобилей увеличилось на 205 человек.

Благодаря спросу на такой транспорт, в городе начала развиваться инфраструктура для его обслуживания. Сейчас электрокар можно бесплатно разместить на платной парковке. Для этого достаточно только оформить специальное парковочное разрешение. Сегодня в Петербурге оформлено уже 87 разрешений.

Для его получения достаточно обратиться в отдел МФЦ или оформить на сайте Госуслуг.