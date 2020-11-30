Все вузы Москвы и Петербурга переведены на удаленное обучение

Причина – распространение COVID-19. Ограничения будут действовать до 6 февраля 2021 года.

Вузам в регионах также рекомендуется перейти на удаленный формат обучения. Ряд региональных высших учебных заведений уже переведен в онлайн. В Минобрнауки сообщают, что отчислений иностранных студентов в связи со сменой формата не зафиксировано.

Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 2 295 654 человек. Умерли 39 895 человек, вылечились – 1 778 704.