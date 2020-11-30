В центре реабилитации диких животных впервые поселился лев. Ему всего четыре месяца.

В центре реабилитации диких животных «Велес» впервые появился лев — это четырехмесячный малыш по кличке Зевс. Бывшие хозяева доставили его на машине в субботу, 29 ноября, пишет «47news».

«Он родился и жил на частном дворе, не в зоопарке. Львица отказалась от него уже как две недели, то есть перестала кормить. Хозяева стали искать, куда его пристроить, и нашли нас. Мы же его взяли, так скажем, в прайд», — рассказал директор «Велеса» Александр Федоров.

Малыш здоров, упитан и вполне дружелюбен: с тремя обитающими здесь львицами его знакомить еще рано, а вот с работниками центра он сразу нашел общий язык. Так, недавно сотрудник «Велеса» Наталья Бондаренко показала фотографию, на котором львенок спит с ней в обнимку.