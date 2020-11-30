Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 30 ноября 2020 года.

В Мурино клиент выстрелил в работника кофейни за просьбу подождать заказ

В кофейне на улице Шувалова в Мурино нетерпеливый клиент устроил стрельбу, узнав о том, что ему придется подождать свой заказ. Обошлось без пострадавших.

Все петербургские вузы перешли на удаленку

Из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса все вузы Санкт-Петербурга вынужденно перешли на дистанционный режим работы. Аналогичным образом поступили московские университеты.

Кот Карасик пополнил ряды ЛДПР в Санкт-Петербурге

30 ноября кот по кличке Карасик «официально» вступил в ряды молодежной организации ЛДПР, получив партийный билет. Таким образом члены ЛДПР привлекли внимание общества к проблеме безнадзорных животных.

В лесу Всеволожского района заметили «ледяные волосы»

Блогер Павел Глазков во время одной из прогулок в лесу заметил уникальное природное явление — так называемые «ледяные волосы», или «мохнатый лед». Это лед причудливой формы, действительно напоминающий волосы — он формируется на древесине при особых погодных условиях.

С нового года в Ленобласти возьмутся за реставрацию старинных усадеб

В 2021 году власти Ленобласти начнут восстанавливать старинные усадьбы и парки. В частности, будут отреставрированы усадьба Владимира Набокова в Рождествено, «Приютино» во Всеволожске, усадьба Демидовых в Тайцах.