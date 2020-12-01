Более 500 новых случаев ВИЧ выявлено в Ленобласти с начала года

С начала 2020 года в Ленобласти зарегистрирован 541 новый случай заражения ВИЧ-инфекцией.

Почти половина заразившихся — 40% — люди в возрасте 30–39 лет. Еще 31,5% — в возрасте 40–49 лет, 11,5% – в 50–59 лет. Всего в Ленобласти с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция живут около 18 тыс. человек: 11 243 находятся под диспансерным наблюдением в региональном центре СПИД, из них 8,4 тыс. получают антиретровирусную терапию.

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Как отмечает заместитель главного врача центра СПИД Ленобласти Светлана Семикова, Ленобласть относится к числу наиболее пораженных территорий. В большинстве случаев — более 73% — ВИЧ был передан половым путем.