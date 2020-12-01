Мужчина, разбивший бутылки о памятник жертвам нацизма, задержан в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, который бил бутылки о памятник в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В Красносельском районе задержан мужчина, разбивший бутылки о памятник», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 30 ноября в полицию Красносельского района обратился очевидец, который сообщил, что на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Свободы компания людей бьёт бутылки о памятник.

По этому адресу находится монумент «Эхо», единственный в Санкт-Петербурге памятник жертвам нацизма.

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