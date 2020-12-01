В Ленобласти выявили 211 новых случаев COVID-19 на 1 декабря

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 17 159 человек. Выздоровели – 11 278 человек.
Бокситогорский район:
- Пикалево — 1.
Волосовский район:
- Волосово — 4;
- Кикерино — 2;
- Бегуницы — 2;
- Терпилицы — 1;
- Курск — 1;
- Ущевицы — 1;
- Озёра — 1.
Волховский район:
- Волхов — 4;
- Сясьстрой — 4;
- Кисельня — 1;
- Паша — 1;
- Новая Ладога — 1;
- Свирица — 1.
Всеволожский район:
- Всеволожск — 8;
- Янино-1 — 3;
- Новое Девяткино — 4;
- Кузьмоловский — 1;
- Старая — 1;
- Вартемяги — 1;
- Токсово — 3;
- Бугры — 14;
- Гарболово — 1;
- Агалатово — 1;
- пгт. им. Свердлова — 1;
- Павлово — 1;
- Корнево — 1;
- Колтуши — 1;
- Порошкино — 1;
- Кирполье — 1.
Выборгский район:
- Выборг — 17;
- Советский — 1;
- Житково — 4;
- Возрождение — 1.
Гатчинский район:
- Гатчина — 4;
- Тайцы — 1;
- Суйда — 1;
- Сиверский — 7;
- Вырица — 1;
- Ляды — 2;
- Белогорка — 1;
- Лампово — 2;
- Орлино — 1.
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 11;
- Вистино — 1.
Киришский район:
- Глажево — 1;
- Кириши — 8;
- Будогощь — 2.
Кировский район:
- Кировск — 4;
- Шлиссельбург — 2;
- Отрадное — 4;
- Павлово — 1.
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле — 3;
- Алеховщина — 1;
- Янега — 1.
Ломоносовский район:
- Михайловская — 1;
- Новоселье — 1;
- Аннино — 1;
- Новогорелово — 1;
- Ропша — 1;
- Пигелево — 2;
- Гостилицы — 1;
- Разбегаево — 2.
Лужский район:
- Луга — 7;
- Заклинье — 1;
- Красный Маяк — 1;
- Колодно — 1;
- Сорочкино — 1;
- Приозерный — 1.
Подпорожский район:
- Винницы — 1;
- Подпорожье — 4;
- Вознесенье — 1;
- Важины — 1;
- Красный Бор — 1.
Приозерский район:
- Приозерск — 4;
- Саперное — 1;
- Кривко — 1;
- Сторожевое — 1.
Сланцевский район:
- Сланцы — 9;
- Подлесье — 1.
Тихвинский район:
- Тихвин — 5.
Тосненский район:
- Тосно — 2;
- Никольское — 4;
- Новолисино — 1;
- Тарасово — 1;
- Красный Бор — 1.