В Ленобласти выявили 211 новых случаев COVID-19 на 1 декабря

Автор: Гузель Галимова
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По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 17 159 человек. Выздоровели – 11 278 человек.

Бокситогорский район:
  • Пикалево — 1.
Волосовский район:
  • Волосово — 4;
  • Кикерино — 2;
  • Бегуницы — 2;
  • Терпилицы — 1;
  • Курск — 1;
  • Ущевицы — 1;
  • Озёра — 1.
Волховский район:
  • Волхов — 4;
  • Сясьстрой — 4;
  • Кисельня — 1;
  • Паша — 1;
  • Новая Ладога — 1;
  • Свирица — 1.
Всеволожский район: 
  • Всеволожск — 8;
  • Янино-1 — 3;
  • Новое Девяткино — 4;
  • Кузьмоловский — 1;
  • Старая — 1;
  • Вартемяги — 1;
  • Токсово — 3;
  • Бугры — 14;
  • Гарболово — 1;
  • Агалатово — 1;
  • пгт. им. Свердлова — 1;
  • Павлово — 1;
  • Корнево — 1;
  • Колтуши — 1;
  • Порошкино — 1;
  • Кирполье — 1.
Выборгский район:
  • Выборг — 17;
  • Советский — 1;
  • Житково — 4;
  • Возрождение — 1.
Гатчинский район:
  • Гатчина — 4;
  • Тайцы — 1;
  • Суйда — 1;
  • Сиверский — 7;
  • Вырица — 1;
  • Ляды — 2;
  • Белогорка — 1;
  • Лампово — 2;
  • Орлино — 1.
Кингисеппский район: 
  • Кингисепп — 11;
  • Вистино — 1.
Киришский район:
  • Глажево — 1;
  • Кириши — 8;
  • Будогощь — 2.
Кировский район: 
  • Кировск — 4;
  • Шлиссельбург — 2;
  • Отрадное — 4;
  • Павлово — 1.
Лодейнопольский район:
  • Лодейное Поле — 3;
  • Алеховщина — 1;
  • Янега — 1.
Ломоносовский район: 
  • Михайловская — 1;
  • Новоселье — 1;
  • Аннино — 1;
  • Новогорелово — 1;
  • Ропша — 1;
  • Пигелево — 2;
  • Гостилицы — 1;
  • Разбегаево — 2.
Лужский район: 
  • Луга — 7;
  • Заклинье — 1;
  • Красный Маяк — 1;
  • Колодно — 1;
  • Сорочкино — 1;
  • Приозерный — 1.
Подпорожский район: 
  • Винницы — 1;
  • Подпорожье — 4;
  • Вознесенье — 1;
  • Важины — 1;
  • Красный Бор — 1.
Приозерский район: 
  • Приозерск — 4;
  • Саперное — 1;
  • Кривко — 1;
  • Сторожевое — 1.
Сланцевский район:
  • Сланцы — 9;
  • Подлесье — 1.
Тихвинский район: 
  • Тихвин — 5.
Тосненский район:
  • Тосно — 2;
  • Никольское — 4;
  • Новолисино — 1;
  • Тарасово — 1;
  • Красный Бор — 1.
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