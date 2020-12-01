В Ленобласти выявили 211 новых случаев COVID-19 на 1 декабря

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 17 159 человек. Выздоровели – 11 278 человек.

Бокситогорский район:

Пикалево — 1.

Волосовский район:

Волосово — 4;

Кикерино — 2;

Бегуницы — 2;

Терпилицы — 1;

Курск — 1;

Ущевицы — 1;

Озёра — 1.

Волховский район:

Волхов — 4;

Сясьстрой — 4;

Кисельня — 1;

Паша — 1;

Новая Ладога — 1;

Свирица — 1.

Всеволожский район:

Всеволожск — 8;

Янино-1 — 3;

Новое Девяткино — 4;

Кузьмоловский — 1;

Старая — 1;

Вартемяги — 1;

Токсово — 3;

Бугры — 14;

Гарболово — 1;

Агалатово — 1;

пгт. им. Свердлова — 1;

Павлово — 1;

Корнево — 1;

Колтуши — 1;

Порошкино — 1;

Кирполье — 1.

Выборгский район:

Выборг — 17;

Советский — 1;

Житково — 4;

Возрождение — 1.

Гатчинский район:

Гатчина — 4;

Тайцы — 1;

Суйда — 1;

Сиверский — 7;

Вырица — 1;

Ляды — 2;

Белогорка — 1;

Лампово — 2;

Орлино — 1.

Кингисеппский район:

Кингисепп — 11;

Вистино — 1.

Киришский район:

Глажево — 1;

Кириши — 8;

Будогощь — 2.

Кировский район:

Кировск — 4;

Шлиссельбург — 2;

Отрадное — 4;

Павлово — 1.

Лодейнопольский район:

Лодейное Поле — 3;

Алеховщина — 1;

Янега — 1.

Ломоносовский район:

Михайловская — 1;

Новоселье — 1;

Аннино — 1;

Новогорелово — 1;

Ропша — 1;

Пигелево — 2;

Гостилицы — 1;

Разбегаево — 2.

Лужский район:

Луга — 7;

Заклинье — 1;

Красный Маяк — 1;

Колодно — 1;

Сорочкино — 1;

Приозерный — 1.

Подпорожский район:

Винницы — 1;

Подпорожье — 4;

Вознесенье — 1;

Важины — 1;

Красный Бор — 1.

Приозерский район:

Приозерск — 4;

Саперное — 1;

Кривко — 1;

Сторожевое — 1.

Сланцевский район:

Сланцы — 9;

Подлесье — 1.

Тихвинский район:

Тихвин — 5.

Тосненский район: