Младенца, чьи мать, бабушка и дедушка умерли от COVID в Санкт-Петербурге, хотят взять под опеку

Заявление об опеке над новорождённым мальчиком, потерявшем мать, бабушку и дедушку из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге, подали его тётя и, предположительно, биологический отец, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребёнка.

Ранее интернет-издание «Фонтанка.Ру» сообщало, что в Санкт-Петербурге от коронавируса за несколько дней погибла семья новорождённого мальчика: 36-летняя мать ребёнка, его бабушка и дедушка. Женщина была на 32-й неделе беременности, ребёнка спасли врачи, когда мать подключили к аппарату ИВЛ.

«Мальчик, рождённый 8 ноября, остаётся в реанимационном отделении Детской городской больницы. Состояние стабильно тяжёлое, есть положительная динамика. В случае сохранения сложившейся тенденции ребёнок может оставаться под наблюдением врачей еще не менее трех недель», — сообщает аппарат детского омбудсмена.

Там рассказали, что в настоящее время в органы опеки поступило два заявления — от молодого человека, который считает себя биологическим отцом, и двоюродной тёти мамы ребёнка, проживающей в Мордовии.

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