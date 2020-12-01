Суд арестовал женщину, пытавшуюся поджечь порох в детском спортивном клубе в Санкт-Петербурге

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга поместил под стражу местную жительницу, которая пыталась поджечь банку с порохом в помещении детской секции боевых искусств, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Следствие утверждает, что 27 ноября Светлана Вимба в помещении секции боевых искусств «Дзюдо» спортивного клуба «Кедр» начала подогревать зажигалкой дно банки, в которой находилась механическая смесь дымного и бездымного пороха.
Следствие мотивировало ходатайство об аресте тем, что ранее в отношении Вимба было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК России (Грабёж), и в рамках него избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время женщину проверяют на причастность к иным аналогичным преступлениям.