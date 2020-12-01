В метро Санкт-Петербурга увеличили интервал движения поездов до пяти минут и сократили количество составов.
На фоне коронавирусной пандемии с 1 декабря текущего года в петербургском метро уменьшили число ежедневно курсирующих поездов. Соответственно, ждать их теперь придется несколько дольше: около пяти минут. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.
«Количество составов уменьшено на 10 %, сейчас их курсирует 185. Это связано с коронавирусом — пасажиропоток упал», — рассказали в ведомстве.