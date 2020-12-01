Видео: в Сертолово covid-диссидент подрался с полицейскими из-за маски

Целый месяц 35-летний житель Сертолово “терроризировал” сотрудников сетевого магазина на Свирской: он каждый раз отказывался надевать маску, а когда его вежливо просили это сделать, начинал скандалить.

Во время очередного конфликта он сам вызвал полицию. Правоохранители решили забрать буйного посетителя в отдел, но на выходе из супермаркета мужчина уронил полицейского на пол. В итоге у того сотрясение головного мозга, гематома и травма колена. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали, что петербурженка отказалась надеть маску в общественном транспорте и ударила полицейского. Возбуждено уголовное дело из-за насилия в отношении представителя правопорядка, а также нецензурных оскорблений.