Экологический проект из Приозерского района получил международную награду

Российско-финский экологический проект, реализуемый на территории племенного хозяйства «Первомайский» Приозерского района, получил коммуникационную премию 2020 года

Ежегодная премия присуждена проекту строительства комплекса по переработки отходов жизнедеятельности животных, ввод которого увеличит долю утилизированного продукта жизнедеятельности крупного рогатого скота в Приозерском районе до 80%, а негативное воздействие на окружающую среду снизится на 30% и в целом улучшит экологическое состояние бассейна Балтийского моря.

Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия 2014-2020». Напомним, что соглашения о реализации двух международных экологических программ Евросоюза на территории Ленобласти были подписаны на «Агрорусь 2020». Согласно подписанному соглашению, племенной завод «Первомайский» Приозерского района и строительная компания «Ломоносовская» реализуют практическую часть плана по глубокой переработки навоза в рамках проект «Внедрение экологически безопасной системы сельского хозяйства как основы устойчивого развития приграничных сельских районов (EcoAgRAS)» программы приграничного сотрудничества Россия – Юго-Восточная Финляндия на 2014-2020 годы.

Награды удостоены партнеры проекта: Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», Институт природных ресурсов Финляндии, комитет по АПК Ленобласти, администрация Приозерского района Ленобласти.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти построят три новых завода полного цикла по переработке мусора «в ноль» (с нулевым объемом отходов после переработки). Предприятия будут перерабатывать 960 тысяч тонн мусора в 24 фракции сырья и топлива. Также в регионе разработаю единый стандарт накопления отходов.