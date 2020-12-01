Экологический проект из Приозерского района получил международную награду

Автор: Кира Нагорная
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Российско-финский экологический проект, реализуемый на территории племенного хозяйства «Первомайский» Приозерского района, получил коммуникационную премию 2020 года

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Фото: lenobl.ru

Ежегодная премия присуждена проекту строительства комплекса по переработки отходов жизнедеятельности животных, ввод которого увеличит долю утилизированного продукта жизнедеятельности крупного рогатого скота в Приозерском районе до 80%, а негативное воздействие на окружающую среду снизится на 30% и в целом улучшит экологическое состояние бассейна Балтийского моря.

Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия 2014-2020». Напомним, что соглашения о реализации двух международных экологических программ Евросоюза на территории Ленобласти были подписаны на «Агрорусь 2020». Согласно подписанному соглашению, племенной завод «Первомайский» Приозерского района и строительная компания «Ломоносовская» реализуют практическую часть плана по глубокой переработки навоза в рамках проект «Внедрение экологически безопасной системы сельского хозяйства как основы устойчивого развития приграничных сельских районов (EcoAgRAS)» программы приграничного сотрудничества Россия – Юго-Восточная Финляндия на 2014-2020 годы.

Награды удостоены партнеры проекта: Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», Институт природных ресурсов Финляндии, комитет по АПК Ленобласти, администрация Приозерского района Ленобласти.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти построят три новых завода полного цикла по переработке мусора «в ноль» (с нулевым объемом отходов после переработки). Предприятия будут перерабатывать 960 тысяч тонн мусора в 24 фракции сырья и топлива. Также в регионе разработаю единый стандарт накопления отходов.

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