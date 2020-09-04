Соглашения о реализации двух международных экологических программ Евросоюза на территории Ленобласти подписаны сегодня на «Агрорусь».

Согласно подписанному соглашению, племенной завод «Первомайский» Приозерского района и строительная компания «Ломоносовская» реализуют практическую часть плана по глубокой переработки навоза в рамках проект «Внедрение экологически безопасной системы сельского хозяйства как основы устойчивого развития приграничных сельских районов (EcoAgRAS)» программы приграничного сотрудничества Россия – Юго-Восточная Финляндия на 2014-2020 годы.

Компания «Идаванг Агро» будет участвовать в проекте «#R094 WATERDRIVE» программы «Интеррег Региона Балтийского моря 2014-2020». Сумма финансирования программы WATERDRIVE в России – 391 тыс. евро, стоимость работ по проекту EcoAgRAS – 118 млн рублей.

Вам будет интересно Александр Дрозденко: сельское хозяйство - это один из драйверов нашей экономики Предварительные итоги работы отрасли АПК подвёл губернатор Ленобласти на открытии XXIX международной агропромышленной выставки «Агрорусь». В ходе выставки будет подписан ряд... 04.09.2020 77

Всего в ходе выставки планируется подписать ряд инвестиционных соглашений почти на 10 млрд рублей с ведущими мировыми агротехническими компаниями. Так уже подписано соглашение на предоставление 5% скидки аграриям Ленобласти при покупке трактора «Кировец«, также 5 млрд рублей вложит тайский агрохолдинг в расширение мощностей птицефабрики «Северная». При этом в Лужском районе построят новый молочный комплекс за 800 млн рублей.

Отметим, что во время XXVII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» Ленобласть подписала 6 инвестиционных соглашений на общую сумму 7 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, агропромышленный комплекс Ленобласти показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 млрд рублей.