Каждый пятый петербуржец спит менее шести часов в сутки

В рабочие дни большинство петербуржцев — 67% — спят по шесть – восемь часов.

При этом каждый пятый петербуржцев отводит на сон примерно четыре – шесть часов, а 1% опрошенных сообщил о том, что спит в сутки менее четырех часов. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса hh.ru. У 8% респондентов на сон уходит более 8 часов в сутки.

Ранее мы рассказывали, что большинство россиян — 81% — в той или иной степени чувствуют себя счастливыми. Главными причинами счастья респонденты назвали благополучие в семье, хорошее здоровье у близких, хорошая работа, наличие детей и хорошее материальное положение.