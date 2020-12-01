В лесничествах Ленобласти можно бесплатно срубить елку к Новому году

Чтобы срубить понравившуюся елку в лесничестве и забрать ее домой, необходимо заранее распечатать, заполнить бланк договора и взять с собой топор.

Платить за понравившуюся елку не надо. Все, что требуется — это с 1 декабря по 10 января скачать с сайта бланк договора, заполнить его самостоятельно и прийти в ближайшее по месту жительства лесничество. Там специалист заполнит недостающие сведения и заключит договор. Напомним, что на одного человека разрешено заготавливать не более одной ели высотой до трех метров. При посещении лесничеств необходимо соблюдать “масочный режим” и дистанцию.

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Сообщается, что в 2019 году желающие получили бесплатно более 33 тысяч елок, в 2018 году — 32 тыс. Более подробная информация, адреса и телефоны лесничеств по ссылке.