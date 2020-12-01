Между Петербургом и Кудрово запустят электричку в следующем году

Проезд по цене будет таким же, как и на автобусе.

Новую электричку по маршруту от Кудрово к Санкт-Петербургу запустят в середине 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Электричка будет идти по маршруту Кудрово-Ладожская-Волковская. Ее запустят после устройства платформ для посадки и высадки пассажиров. Проезд по цене будет таким же, как и на автобусе.

Город Кудрово входит в состав Заневского городского поселения. На благоустройство территории было выделено 1,9 млн рублей. В поселке Янино-1 установили площадки для сбора мусора и провели освещение. В деревне Новосергиевка благоустроили территорию у памятника майору-танкисту. В этом году на 566 проектов область выделила более 450 млн рублей.