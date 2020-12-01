Хоккейный клуб СКА прокомментировал закрытие Ледового дворца

Представителям клуба не сообщали, что они не смогут проводить домашние матчи.

В Хоккейном клубе СКА рассказали о ситуации с закрытием Ледового дворца. Именно там они проводят домашние матчи чемпионата КХЛ. Пресс-служба клуба напомнила, что во время сезона СКА соблюдал все меры безопасности во время игр, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Клуб следовал всем предписаниям Роспотребнадзора при согласовании администрации Петербурга. При этом им не сообщали об отмене матчей после новости о закрытии Ледового дворца. Ранее Роспотребнадзор сообщил о переносе выступлений после скандальных концертов Басты, где были нарушены меры безопасности.