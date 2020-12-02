Суд Санкт-Петербурга ограничил свободу воспитательнице, по вине которой погибла девочка

Калининский районный суд огласил приговор в отношении воспитательницы детсада, по вине которой на игровой площадке погибла девочка, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Воспитательнице признана виновной по статье УК России «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 2 года», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

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Как ранее сообщала пресс-служба городского управления СК, 26 марта оставшаяся без внимания девочка застряла головой между перегородками игровой лестницы. Самостоятельно она освободиться не смогла и провисела в таком положении не менее 9 минут. Из-за травмы шеи она скончалась.