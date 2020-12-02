Пожарные потушили заброшенный дом в Ефимовском

Пожар охватил 84 квадратных метра нежилого дома, расположенного в поселке Ефимовский Бокситогорского района Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 2 декабря в 03:30. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 05:43.
Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.
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