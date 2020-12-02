В Волосовском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Смертельное ДТП произошло в ночь с 29 на 30 ноября на 47-м километре региональной дороги Гатчина — Ополье в Волосовском районе Ленобласти.

Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 37-летнего мужчину и скрылся с места ДТП, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Возбуждении уголовного дела. Водитель разыскивается.

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Госавтоинспекция Волховского района просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: 8 (81373) 22-302, 8 (81373) 21-002. Информацию о случившемся можно также отправить на адрес электронной почты gibdd_volosovo@mail.ru. Анонимность гарантируется.