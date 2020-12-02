С 30 декабря по 3 января в Петербурге не будут работать все кафе, бары и рестораны

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

С 30 декабря по 3 января в городе полностью закрывается работа заведений общественного питания. Исключение: производственные столовые, доставка, обслуживание на вынос, общепиты на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Помимо этого, кафе, барам и ресторанам с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января разрешено работать с 06.00 до 19.00, пишут «Невские новости».

Напомним, сейчас заведениям общепита в Петербурге запрещено работать с 23.00 до 6.00. Также с 1 декабря в городе вступили в силу новые коронавирусные ограничения. В частности, они затронули работу кинотеатров и театров.