В Выборге из-за земляных работ перекрыли Московский проспект

Московский проспект в Выборге перекрыли 2 декабря. Причина – земляные работы на подъезде к Крепостной улице.

Рабочие перекопали дорогу, выгородив участок от тротуара до осевой линии разметки. Вышеуказанный перекресток автомобилистам рекомендуют объезжать. По данным газеты «Выборг», проезжую часть перекрыли без предупреждения.

Как сообщал ivbg.ru, на пожаре в Выборге погиб человек. Он скончался по дороге в больницу.