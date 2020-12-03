Во Всеволожском районе Ленобласти задержали председателя дачного партнерства в Белоострове и его соучастника, их подозревают в крупном мошенничестве с присвоением земельных участков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МДВ РФ по Петербургу и Ленобласти, в 2010 и 2014 годах некоммерческому партнерству дали в аренду более 80 гектаров земли. Злоумышленники предоставили в администрацию поддельные документы и завладели земельными участками на правах собственности. Сумма ущерба — не менее 4 млн рублей.

Они действовали по следующей схеме: подельники предлагали малоимущим гражданам за пару тысяч рублей оформить доверенность на имя председателя. После документы, по котором незаконно “приватизировалась” земля , подавались в местную администрацию. А далее земельные участки перепродавали за десятки миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Проведены обыски, изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия.