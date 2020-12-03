Александр Беглов заявил, что дефицит медиков в Санкт-Петербурге ощущается в амбулаторном звене

Дефицит медиков в Санкт-Петербурге больше всего ощущается в амбулаторном звене, а в стационарах в целом штаты набраны, хотя нужны медсестры и врачи-анестезиологи, рассказал губернатор города Александр Беглов.

«Медики работают в условиях колоссальной нагрузки. Больше всего дефицит кадров ощущается в амбулаторном звене. Если говорить о стационарах, в целом штаты набраны, есть небольшая нехватка медсестёр, рентген-лаборантов, из врачебных специальностей более всего нужны врачи-анестезиологи», — рассказал Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы привлекаем для помощи старшекурсников медицинских вузов, это примерно 2,5 тысячи будущих врачей, они уже работают в больницах и поликлиниках», — добавил он.