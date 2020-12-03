Ловить любителей быстрой езды в Ленобласти помогают 12 «треног»

Передвижные комплексы соблюдения скоростного режима работают в автономном режиме 24 часа, записывая видео в реальном времени

Четыре комплекса будут трудиться на федеральных магистралях, пять — на региональных трассах в Тихвинском, Бокситогорском, Волосовском, Киришском и Кировском районах, три — в Выборгский и Всеволожский районы.

Каждая «тренога» измеряет скорость в диапазоне от двух до 350 километров час, фиксирует развороты и нарушение правил остановки либо стоянки на «зебре» и игнорирование пешеходов. Отчитываться о времени, месте работы комплексов инспекторы ГИБДД будут до 5 числа каждого месяца в областной центр безопасности дорожного движения (ГКУ «ЦБДД»).

Напомним, что в июне 2019 г. президент Владимир Путин потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации нарушений ПДД на опасных участках дорог. Уже спустя месяц Госавтоинспекция Северной столицы опубликовала интерактивную карту, где собрана подробная информация о местах размещения стационарных и передвижных камер фотовидеофиксации.