В общежитии в Тайцах зафиксированы антисанитарные условия

Следственный комитет организовал доследственную проверку общежития в поселке Тайцы Гатчинского района после сообщений об антисанитарии и плохих условиях проживания.

О проверке стало известно 3 декабря. Осмотрено здание, опрошены жильцы, запрошены документы в администрации Таицкого поселения и в МУП ЖКХ «Сиверский». Проверка подтвердила наличие антисанитарных условий.

Их причина – ненадлежащая работа систем канализации и водоснабжения. Правовая оценка ситуации будет дана после окончания проверки.