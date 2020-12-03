В общежитии в Тайцах зафиксированы антисанитарные условия

Следственный комитет организовал доследственную проверку общежития в поселке Тайцы Гатчинского района после сообщений об антисанитарии и плохих условиях проживания.
О проверке стало известно 3 декабря. Осмотрено здание, опрошены жильцы, запрошены документы в администрации Таицкого поселения и в МУП ЖКХ «Сиверский». Проверка подтвердила наличие антисанитарных условий.
Их причина – ненадлежащая работа систем канализации и водоснабжения. Правовая оценка ситуации будет дана после окончания проверки.
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03.12.2020 47