Волонтеры раздадут жителям Волосовского района 10 тысяч светоотражателей

В Волосовском районе стартует акция «Волосово — засветись, стань заметней на дороге!»

12 декабря 50 волонтеров в 20 населенных пунктах Волосовского района расскажут жителям о необходимости использования световозвращающих элементов и раздадут бесплатно 10 тысяч браслетов, брелоков и фликеров.

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Волонтеров в светоотражающих жилетах можно будет встретить в Волосово, Беседе, Курске, Б. Вруде, Изваре, Сумино, Курковицах, Торосово, Сабске, Рабитицах, Клопицах, Терпилицах, Губаницах, Б. Тешково, Гомонтово, Чирковицах, Б. Озертицах, Кикерино, Калитино, Бегуницах, Зимитицах и Сельцо.