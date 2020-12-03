В Выборге продолжают украшать Красную площадь.

Выборг вовсю готовится к наступающим праздникам. Так, на Красной площади города уже появилась главная новогодняя ель. Об этом говорится на официальном портале Выборгского района.

В высоту конструкция достигает 18 метров. Ее украшают гирляндами и световыми шарами. Вокруг предусмотрено ограждение высотой около 2 метров — оно оформлено в новогодней тематике. Позаботились и о центральной части города: теперь там красуются световые фигуры в виде самовара с чашкой.