Сергей Шнуров обвинил Басту в ограничениях в Санкт-Петербурге после концерта в Ледовом дворце

Солист «Ленинграда» возмутился «закрытием» города перед новогодними праздниками.

Сергей Шнуров посчитал Басту (Василий Вакуленко) виновным в ограничениях в Санкт-Петербурге. После концертов рэпера в Ледовом дворце власти города постановили, что с 4 декабря должны закрыться театры, музеи, рестораны, океанариумы и аквапарки, либо ограничить их работу. С 30 декабря по 3 января развлекательные заведения не будут работать.

В Instagram лидер группы «Ленинград» в стихах обвинил Басту в «закрытии» культурной столицы. Ему не понравилась новость, что жителям других городов порекомендовали не приезжать в Петербург на Новый год.

«Из тебя парламентарий намбо ван, В дом зашел и даже ног не вытер. Поздравляю, Вася, ты болван. Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер», — написал Сергей Шнуров.

Баста не признает свою вину. Рэпер дал понять музыканту, что считает его зачинщиком неприятностей.