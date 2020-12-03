Петербург готов к массовой вакцинации от коронавируса

До конца этого года прививку от Covid-19 можно сделать в пяти учреждениях города. Пока из них функционируют только два.

Комздрав заявил, что Санкт-Петербург готов к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Подготовка к кампании началась после того, как президент РФ инициировал мероприятия по вакцинации жителй страны.

Точная дата начала вакцинации пока неизвестна. На данный момент запущены только два пункта, где можно сделать укол – Горбальница № 40 и в поликлинике Красногвардейского района.

До конца года регион запустит еще два медпункта на базе районных больниц.