Журналист скончался от осложнений коронавируса.

Журналист, бывший главред Радио «Балтика», бывший завкорпунктом «Радио «Маяк» на Северо-Западе Алексей Захарцев скончался в больнице на 54-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе Журналистов Петербурга.

Известно, что в больницу он попал с осложнениями от коронавирусной инфекции.

«Он был известен, без преувеличения, всему петербургскому журналистскому сообществу. В профессию пришел рано, с 15-летнего возраста брал интервью, готовил сюжеты и программы в редакции программ для детей и молодежи Ленинградского радио», — сообщили в Союзе.