Владельцы танкера Nordindependence выплатят $7,2 млн «дочке» НМТП – суд

Нидерландские компании MT Nordindependence Shipping Management и N2 Tankers, владелец и коммерческий оператор танкера Nordindependence, повредившего причал в порту Приморска, выплатят Приморскому торговому порту (ПТП, входит в группу НМТП) 7,2 миллиона долларов (более 544 миллионов рублей по текущему курсу) возмещения ущерба.

Об этом говорится в опубликованной в четверг резолютивной части определения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее сообщалось, что суд 1 декабря утвердил мировое соглашение в деле по иску ПТП к нидерландским компаниям, но условия договорённостей не были известны.

В своём иске ПТП требовал взыскать с ответчиков около 1,2 миллиарда рублей, включая более 735 миллионов рублей упущенной выгоды и около 451 миллиона реального ущерба. Истец также требовал обратить взыскание на Nordindependence посредством реализации судна с публичных торгов. По условиям мирового соглашения, от требований о взыскании упущенной выгоды и об обращении взыскания ПТП отказался.

Спор возник из-за инцидента, случившегося 26 августа, когда при отходе танкера от причала №4 в порту Приморска произошло повреждение гидротехнических сооружений. Судно было задержано на 72 часа распоряжением порта для определения ущерба. Петербургский арбитражный суд 28 августа по заявлению ПТП принял предварительные обеспечительные меры в виде ареста судна, а уже 24 сентября порт предъявил иск к собственнику и оператору танкера.

Несмотря на утверждение мирового соглашения, суд пока оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста танкера. Они будут действовать до тех пор, пока ответчики не перечислят всю сумму возмещения на расчётный счёт порта. По условиям соглашения, сделать это нидерландские компании должны в течение 45 дней с момента утверждения мирового соглашения судом.

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Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объёму грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Чёрном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. «Транснефть» в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт».