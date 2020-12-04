Ученые СПбГУ выявили пользу прививки от туберкулеза при борьбе с COVID-19

Учёные СПбГУ выявили, что прививка от туберкулёза (БЦЖ-вакцинация) способна снизить скорость распространения COVID-19 и облегчить его течение, сообщает пресс-служба вуза.

«Учёные СПбГУ в преддверии VI Международной академии аутоиммунитета проанализировали около 100 научных работ и статистику по заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. Анализ этих данных показал: распространение новой коронавирусной инфекции происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулёза вакциной БЦЖ, а сама эта прививка, сделанная в раннем детстве, меняет иммунную систему таким образом, что новая коронавирусная инфекция протекает менее тяжело», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, соответствующий обзор опубликован в научном журнале Juvenis scientia.

«Смертность оказалась ниже в тех странах, где работали ранее или продолжаются и сегодня национальные программы иммунизации вакциной, особенно если практиковались ревакцинации: в Восточной Европе, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке, в ряде стран, входивших в СССР», — отмечается в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что там, где массовая БЦЖ-вакцинация никогда не проводилась или прекратилась более 20 лет назад, например, в США, Италии, Нидерландах, Бельгии, западных землях Германии, уровень смертности выше.

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По данным учёных, вакцина БЦЖ запускает тренированный иммунитет, который активирует клетки, мобилизующие защитные силы организма. Кроме того, вырабатываемые после вакцинации БЦЖ медиаторы в конечном итоге могут способствовать менее тяжёлому течению заболевания.