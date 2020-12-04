Рыбак запутался в сетях и утонул в Михалевском озере

О происшествии на Михалевском озере в Выборгском районе по телефону экстренных служб 112 сообщили 3 декабря около 22:00.

У местной базы отдыха перевернулась весельная лодка, в воде оказались двое мужчин. Один из них запутался в сетях и погиб, пробыв под водой около часа. Второму помогли выбраться на берег очевидцы.

Тело 48-летнего погибшего мужчины найдено и доставлено в морг. Обстоятельства происшествия устанавливаются.