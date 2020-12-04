Жителя Выборга ударили ножом в грудь у Южного кладбища

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Сотрудников полиции вызвали в квартиру дома № 46 по Приморской улице в Выборге 3 декабря около 20:00.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили истекающего кровью 38-летнего мужчину. Раненого госпитализировали. Врачи диагностировали ножевое ранение в грудь.

По словам пострадавшего, ранение он получил у Южного кладбища во время ссоры с малознакомым ему человеком. Агрессора разыскивает полиция.

Вам будет интересно
Жителя Выборга ударили ножом в грудь у Южного кладбища Ленинградская область, Выборг
Жителя Бокситогорска ищут за убийство пенсионерки – труп с порезанной шеей нашли в ванной
Как сообщал ivbg.ru, в рамках возбужденного 2 декабря в Бокситогорске уголовного дела об убийстве разыскивается 41-летний местный житель. Стали известны...
03.12.2020 157
Автор