Жителя Выборга ударили ножом в грудь у Южного кладбища

Сотрудников полиции вызвали в квартиру дома № 46 по Приморской улице в Выборге 3 декабря около 20:00.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили истекающего кровью 38-летнего мужчину. Раненого госпитализировали. Врачи диагностировали ножевое ранение в грудь.
По словам пострадавшего, ранение он получил у Южного кладбища во время ссоры с малознакомым ему человеком. Агрессора разыскивает полиция.
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03.12.2020 157