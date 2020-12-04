Жителя Выборга ударили ножом в грудь у Южного кладбища

Сотрудников полиции вызвали в квартиру дома № 46 по Приморской улице в Выборге 3 декабря около 20:00.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили истекающего кровью 38-летнего мужчину. Раненого госпитализировали. Врачи диагностировали ножевое ранение в грудь.

По словам пострадавшего, ранение он получил у Южного кладбища во время ссоры с малознакомым ему человеком. Агрессора разыскивает полиция.