Российский Дед Мороз лично читает каждое письмо и сам собирает подарки

Российский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области лично читает каждое письмо в свой адрес и сам собирает подарки.

«Конечно, каждое письмо читает сам Дед Мороз, лично! И лично сам он собирает для вас подарки», — сообщается в пятницу в официальной группе главного новогоднего волшебника в соцсети «ВКонтакте».

В подтверждение к посту прикреплено видео, где можно увидеть, как Дед Мороз подписывает открытки, в сопровождении двух помощниц собирает новогодние подарки в специальные коробки с подписью «От Деда Мороза, Вологодская область, город Великий Устюг» и относит их для доставки адресатам.

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Накануне руководитель почтового отделения вотчины волшебника в Великом Устюге Наталья Медведкова рассказывала, что на 1 декабря почта Деда Мороза получила более 3,8 миллиона писем. Ежедневно приходит от 900 до 3 тысяч посланий. Помимо подарков, в письмах в 2020 году просят здоровья и скорейшего окончания пандемии.