Петербуржцам предлагают заказать Деда Мороза с антителами к COVID-19

На “Авито” появилось объявление об услугах “антиковидных” Деда Мороза и Снегурочку. Артисты готовы предоставить справку о наличии антител к коронавирусу.
К объявлению прилагается справка из лаборатории, которая подтверждает иммунитет к коронавирусу. Подобное объявление на сайте не единственное, на наличие антител решили указать еще три пары волшебных героев. Стоимость их услуг варьируется от 1,5 до 4 тыс. рублей.
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15.11.2020 331