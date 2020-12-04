Петербуржцам предлагают заказать Деда Мороза с антителами к COVID-19

Автор: Гузель Галимова
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На “Авито” появилось объявление об услугах “антиковидных” Деда Мороза и Снегурочку. Артисты готовы предоставить справку о наличии антител к коронавирусу.

К объявлению прилагается справка из лаборатории, которая подтверждает иммунитет к коронавирусу. Подобное объявление на сайте не единственное, на наличие антител решили указать еще три пары волшебных героев. Стоимость их услуг варьируется от 1,5 до 4 тыс. рублей.

ыварра
«Авито».
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15.11.2020 331
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