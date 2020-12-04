Ушла из жизни старейшая жительница Петербурга

Автор: Гузель Галимова
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Клавдии Селюженок было 108 лет.

2 декабря ушла из жизни старейшая жительница Петербурга – Клавдия Павловна Селюженок. Точная причина смерти пока неизвестна, но СМИ пишет, что пенсионерка могла скончаться от коронавируса.

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Фото: газета «Петербургский дневник»

Клавдия Селюженок родилась 7 ноября 1912 года – во времена царствования Николая II. По профессии она – технолог по металлу, долгие годы отработала на заводе «Арсенал».

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02.12.2020 244
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