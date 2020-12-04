Ленобласть стала лидером СЗФО по страхованию сельхозугодий

Совет Федерации и Национальный союз агростраховщиков отметили достижения Ленобласти сфере защиты сельхозпроизводителей от рисков.

Так, в 2020 году аграрии и животноводы региона застраховали 10% поголовья сельскохозяйственных животных и 18,9 тыс. га посевов — это 77% всех застрахованных площадей СЗФО.

Стоит отметить, что в Ленобласти действует программа агрострахования с господдержкой — аграриям субсидируется 50% страхового взноса. В целом агропромышленный комплекс Ленобласти показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 млрд рублей.