Видео: вор украл сумку, но потерял паспорт на месте преступления в Петербурге

В Санкт-Петербурге из парикмахерской на Литейном украли сумку посетительницы. Однако вор потерял на месте свой паспорт и СНИЛС.

Вором оказался 32-летний Максим. Он заметил через витрину салона сумку посетительницы, забежал внутрь, схватил ее и бросился прочь. Женщина и двое сотрудников соседней организации попытались догнать его.

Максим достал предмет, похожий на пистолет. Пострадавшая и ее помощники испугались и прекратили преследование. Вернувшись на место преступления, они обнаружили паспорт и СНИЛС вора.