Фото: депутат Государственной думы Светлана Журова посетила Выборг

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В ходе рабочей поездки Светлана Журова посетила Смоляной мыс и сквер Победы в Выборге. Объекты организованы в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

«Этот федеральный проект позволил благоустроить не только придомовые территории. На примере Выборга мы видим, что развиваются общественные территории — спортивные площадки, парки и скверы», – рассказала Светлана Журова

По словам депутата, объекты не только вписываются в окружающую инфраструктуру, но и улучшают ее.

В ходе рабочей поездки обсуждались перспективы зданий Министерства обороны в Выборге. Светлана Журова сообщила, что будущее объектов решается на региональном и федеральном уровнях.

Вам будет интересно
Фото: депутат Государственной думы Светлана Журова посетила Выборг фото, Светлана Журова, Государственная Дума России, Выборг
130 лет: Всеволожская больница празднует юбилей
Всеволожская клиническая межрайонная больница обслуживает 90 населенных пунктов и 200 тысяч ленинградцев. В больнице работает 2600 человек! Штат больнице сегодня насчитывает...
04.12.2020 98

Также депутат посетила выборгскую станцию скорой помощи, где вручила медицинским работникам подарки и благодарственные письма.

Светлана Журова
Светлана Журова
Светлана Журова
Автор