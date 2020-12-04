Фото: депутат Государственной думы Светлана Журова посетила Выборг

В ходе рабочей поездки Светлана Журова посетила Смоляной мыс и сквер Победы в Выборге. Объекты организованы в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

«Этот федеральный проект позволил благоустроить не только придомовые территории. На примере Выборга мы видим, что развиваются общественные территории — спортивные площадки, парки и скверы», – рассказала Светлана Журова

По словам депутата, объекты не только вписываются в окружающую инфраструктуру, но и улучшают ее.

В ходе рабочей поездки обсуждались перспективы зданий Министерства обороны в Выборге. Светлана Журова сообщила, что будущее объектов решается на региональном и федеральном уровнях.

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Также депутат посетила выборгскую станцию скорой помощи, где вручила медицинским работникам подарки и благодарственные письма.