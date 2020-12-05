Зампреда комитета по соцзащите Ленобласти отпустили под подписку о невыезде

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Ленобласти задержали заместителя председателя областного комитета по социальной защите населения, ее подозревают в организации и руководстве по растрате бюджетных средств.

Суд отказался заключить под стражу чиновницу. Женщину отпустили под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба следком Ленобласти.

По версии следствия, зампред дала поручение бывшему директору «Лодейнопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов» приобрести более 500 билетов в театр на сумму 1,6 млн рублей. При этом услугой воспользовались не постояльцы дома-интерната, а другие лица. Следствие продолжается.