На пожаре в Сосново погибла 83-летняя женщина — фото

Огонь охватил 60 квадратных метров деревянного дома, расположенного на Железнодорожной улице в Сосново Приозерского района Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 4 декабря около девяти утра. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Судя по опубликованным фото, из дома вынесли баллоны с газом, один из них взорвался.

При разборе завалов обнаружено тело 83-летней хозяйки дома. Обстоятельства происшествия устанавливаются.