Александр Дрозденко поздравил волонтеров Ленобласти с Днем добровольца

Губернатор Ленобласти Александра Дрозденко поздравил волонтеров региона с Днем добровольца, пожелав им неиссякаемой энергии, благополучия и успехов в добрых делах и начинаниях.
Сегодня, 5 декабря, во всем мире отмечают День добровольца. По этому случаю Александр Дрозденко обратился к волонтерам региона.
“Неравнодушные люди — вы оказываете помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Вы являете собой яркий пример бескорыстия и беззаветной любви к избранному делу, вдохновляете других на добрые дела и поступки”, — говорится в сообщении.
Сегодня в различных волонтерских движениях участвуют тысячи людей и Дрозденко не сомневается, что в дальнейшем к добровольческому движению присоединятся еще многие жители региона.
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23.11.2020 175