Александр Дрозденко поздравил волонтеров Ленобласти с Днем добровольца

Губернатор Ленобласти Александра Дрозденко поздравил волонтеров региона с Днем добровольца, пожелав им неиссякаемой энергии, благополучия и успехов в добрых делах и начинаниях.

Сегодня, 5 декабря, во всем мире отмечают День добровольца. По этому случаю Александр Дрозденко обратился к волонтерам региона.

“Неравнодушные люди — вы оказываете помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Вы являете собой яркий пример бескорыстия и беззаветной любви к избранному делу, вдохновляете других на добрые дела и поступки”, — говорится в сообщении.

Сегодня в различных волонтерских движениях участвуют тысячи людей и Дрозденко не сомневается, что в дальнейшем к добровольческому движению присоединятся еще многие жители региона.