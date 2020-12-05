В Тайцах трое подростков избили и ограбили случайного прохожего

Ночью 1 декабря на улице Пушкина в Тайцах трое подростков избили и ограбили прохожего. О случившемся в полицию Гатчинского района сообщил сам пострадавший.

У него забрали велосипед и рюкзак, в котором находились более шести тысяч рублей и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 18 300 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Известно, что 34-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь.

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Позже полиция задержала подозреваемых — троих подростков в возрасте 16–17 лет. Похищенное полностью изъято. Возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.