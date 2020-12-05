Лучшие пожарные добровольцы Ленобласти отмечены почетными грамотами и подарками

Сегодня, 5 декабря, в День добровольца в Ленобласти наградили почетными грамотами и памятными подарками лучших добровольных пожарных.

Всего в регионе действуют 68 добровольных пожарных команд. Они обеспечены всем необходимым обмундированием, техническим оборудованием, проходят обучение на базах пожарных частей и получают необходимые допуски к тушению пожаров. Все это организуется силами ГКУ «Леноблпожспас» и Общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Ранее Александр Дрозденко поздравил волонтеров Ленобласти с Днем добровольца.