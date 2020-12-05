Пьяная петербурженка до смерти забила молотком собственную мать

Петербурженка сообщила в полицию, что в своей квартире на проспекте Кузнецова нашла труп матери. Прибывшие на место полицейские выяснили, что звонившая и есть убийца.

По предварительной информации, вечером 4 декабря 49-летняя безработная петербурженка, будучи сильно пьяной, поссорилась с матерью. Она схватила молоток и несколько раз ударила по голове родственнице. 69-летняя женщина скончалась на месте. Подозреваемую задержали.

Днем ранее в Петербурге подросток избил собственную бабушку, а после несколько раз ударил ножом. От полученных травм женщина скончалась, а юноша сбежал. На следующий день он сам пришел в полицию и во всем признался.