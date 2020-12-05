В Петербурге 16-летний парень признался в жестоком убийстве собственной бабушки

В Петербурге задержан 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве собственной бабушки. Он сам пришел в полицию и во всем признался.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 3 декабря подросток был в гостях у бабушки в квартире одного из домов на проспекте Юрия Гагарина. Во время внезапной ссоры он сначала избил ее, а после нанес несколько ударов ножом. От полученных травм 71-летняя женщина скончалась, а юноша сбежал.
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На следующий день он сам пришел в полицию. Известно, что подросток ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой, кражу и попытку угона. Возбуждено уголовное дело.