В Петербурге 16-летний парень признался в жестоком убийстве собственной бабушки

В Петербурге задержан 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве собственной бабушки. Он сам пришел в полицию и во всем признался.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 3 декабря подросток был в гостях у бабушки в квартире одного из домов на проспекте Юрия Гагарина. Во время внезапной ссоры он сначала избил ее, а после нанес несколько ударов ножом. От полученных травм 71-летняя женщина скончалась, а юноша сбежал.

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На следующий день он сам пришел в полицию. Известно, что подросток ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой, кражу и попытку угона. Возбуждено уголовное дело.