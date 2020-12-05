Под Лугой захоронили останки красноармейца, найденные в Смоленской области

Сегодня, 5 декабря, в деревне Бутково Лужского района на семейном захоронении состоялась торжественно-траурная церемония погребения останков красноармейца Константина Тихонова.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что останки красноармейца были обнаружены на территории Смоленской области. Личность погибшего удалось установить по солдатскому медальону. Родственники пожелали захоронить останки красноармейца на семейном кладбище, расположенном в Лужском районе.

Фото: instagram.com/namliev_yv

К слову, за 2020 год поисковым отрядам удалось обнаружить и захоронить 3254 советских воина, погибших в годы cоветско-финской и Великой Отечественной войн. Из них 64 были опознаны.